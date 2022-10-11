Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ця двадцятка буде говорити про стратегію нового світопорядку, гарантії безпеки та недопущення як глобальних ядерних війн, що зараз ініціює Путін, так і локальних. Тому, ці фактори вже будуть тяжіть над членами G20, які повинні об'єднатися у вирішенні питання, як далі вибудовувати новий світ. Але модель по Україні повинна бути пріоритетною та передовою. І тут як раз є два лідери, Байден і Зеленський, які мають стати ініціаторами таких змін, але у першу чергу важливо провести значну попередню роботу", - пояснив генерал.



Микола Маломуж зауважив, якщо це вдасться, то може бути зрушений потужний формат переговорного процесу, який зможе перевести фазу війни до якоїсь мирної стадії, звільнення територій та іншим гарантіям.



"Така модель потребує великої роботи не тільки Зеленського та Байдена, але й необхідна єдина позиція всіх світових лідерів за мир майбутнього світу по конкретній програмі врегулювання ситуації в Україні. Такий формат спрацює, і для цього потрібні потужні зусилля всіх команд та лідерів світу", - підкреслив Маломуж.

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