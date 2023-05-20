Про це повідомляє Politico.

Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди, бронетехника та протитанкові засоби.

"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку", - пише видання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.