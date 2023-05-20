Байден на саміті G7 зустрінеться з Зеленським і оголосить новий пакет військової допомоги Україні, - Politico
Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн після зустрічі з Зеленським на саміті G7
Про це повідомляє Politico.
Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди, бронетехника та протитанкові засоби.
"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку", - пише видання.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.
- Президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
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