Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"

Про це він завив під час політичного збору коштів у штаті Юта, цитує Reuters.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі", - сказав Байден.

Його зауваження прозвучали невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Китаю, що був спрямований на стабілізацію відносин між країнами. Пекін назвав їх найнижчими з моменту встановлення офіційних відносин у 1979 році. Також коментарі президента США нагадали інші, що їх він зробив на іншому зборі коштів у червні. Тоді він назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Китай же назвав ці слова провокацією.

Економічна ситуація в Китаї

Китайський споживчий сектор впав у дефляцію, заводські ціни продовжують знижуватися. За даними Reuters, наразі КНР може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати. Це контрастує з інфляцією в інших країнах світу.