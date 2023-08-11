Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"
Президент США Джо Байден назвав Китаю "бомбою уповільненої дії" через слабке зростання китайської економіки та економічні проблеми в країні
Про це він завив під час політичного збору коштів у штаті Юта, цитує Reuters.
"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі", - сказав Байден.
Його зауваження прозвучали невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Китаю, що був спрямований на стабілізацію відносин між країнами. Пекін назвав їх найнижчими з моменту встановлення офіційних відносин у 1979 році. Також коментарі президента США нагадали інші, що їх він зробив на іншому зборі коштів у червні. Тоді він назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Китай же назвав ці слова провокацією.
Економічна ситуація в Китаї
Китайський споживчий сектор впав у дефляцію, заводські ціни продовжують знижуватися. За даними Reuters, наразі КНР може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати. Це контрастує з інфляцією в інших країнах світу.
- 10 серпня президент США Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій Сполучених Штатів у технологічні компанії з Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.73Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе