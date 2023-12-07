Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
Президент США Джо Байден відреагував на провал процедурного голосування у сенаті США щодо допомоги Україні і назвав це політичним шантажем
Про це він написав у соцмережі X.
Коментуючи відмову Республіканської партії підтримати в конгресі законопроект про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Байден сказав, що ставки занадто високі:
"Республіканці в конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор".
- Нагадаємо, законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в сенаті конгресу США.
- Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що рішення сенату не позбавляє можливості повторного внесення його на голосування найближчим часом.
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