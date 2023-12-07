Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні

Про це він написав у соцмережі X.

Коментуючи відмову Республіканської партії підтримати в конгресі законопроект про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Байден сказав, що ставки занадто високі:

"Республіканці в конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор".