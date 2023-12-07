Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова у facebook.

"Як ми і прогнозували сенат не підтримав припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги. Сьогодні 51 сенаторів (49 республіканців, 1 незалежний (Сандерс) та 1 демократ (лідер демократів Шумер, який голосував останнім, коли результат був зрозумілий) проголосували проти припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги, оприлюднений напередодні, який включав Україну, Ізраїль, Тайвань та держави індо-тихоокеанського регіону", - йдеться у дописі.

За її словами, при необхідних для прийняття рішення 60 голосах, за початок роботи над законопроєктом проголосували 49 сенаторів (47 демократів та 2 незалежних).

Маркарова зазначила, що це не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту голосування найближчим часом. Представники Республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі, раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроєкт, в якому не буде питання південного кордону США та змін в міграційній політиці.

Вона також наголосила, що українські дипломати продовжують активну роботу і сподіваються, що ще до Різдва конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.