Байден назвав умову зустрічі з Кім Чен Ином

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідну заяву Байден зробив сьогодні, 21 травня в ході зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, під час якої вони обговорили зростання кількості ракетних запусків Північної Кореї та безпеку Індо-Тихоокеанського регіону.

"Чи готовий я зустрітися з лідером Північної Кореї, залежатиме від того, чи щирий він і наскільки він серйозний", - сказав Байден.

Він додав, що США пропонували КНДР допомогу з вакцинами від коронавірусу, проте Пхеньян від неї відмовився, хоча лише за останню добу в Північній Кореї було виявлено 219 тис. хворих із симптоми лихоманки. Ймовірно, вони заражені коронавірусом.

25 березня стало відомо, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету.

12 травня КНДР вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус.

16 травня Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу.

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