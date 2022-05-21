Байден назвав умову зустрічі з Кім Чен Ином
Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином, якщо лідер КНДР виявить серйозний підхід до діалогу
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідну заяву Байден зробив сьогодні, 21 травня в ході зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, під час якої вони обговорили зростання кількості ракетних запусків Північної Кореї та безпеку Індо-Тихоокеанського регіону.
"Чи готовий я зустрітися з лідером Північної Кореї, залежатиме від того, чи щирий він і наскільки він серйозний", - сказав Байден.
Він додав, що США пропонували КНДР допомогу з вакцинами від коронавірусу, проте Пхеньян від неї відмовився, хоча лише за останню добу в Північній Кореї було виявлено 219 тис. хворих із симптоми лихоманки. Ймовірно, вони заражені коронавірусом.
- 25 березня стало відомо, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету.
- 12 травня КНДР вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус.
- 16 травня Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу.
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