Про це повідомляє Reuters.

Він провів 15 травня екстрене засідання, повністю присвячене критичним показникам пандемії коронавірусу серед населення країни. У ході засідання Кім Чен Ин зазначив, що медикаменти не були поставлені в аптеки, попри те, що влада розпорядилася "негайно випустити і поставити ліки з державного резерву" і "перевести роботу аптек на цілодобовий режим".

Тож через лідер КНДР видав указ про "негайну стабілізацію постачання медикаментів в Пхеньян із залученням потужних сил військово-медичного напрямку Народної армії КНДР".

Утравні 2022 року Північна Корея вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус. Впродовж усього часу пандемії Північна Корея заявляла про відсутність випадків захворювання на COVID-19 в країні.

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