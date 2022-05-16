Кім Чен Ин наказав мобілізувати військових КНДР для стабілізації постачання ліків через спалах COVID-19
Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу
Про це повідомляє Reuters.
Він провів 15 травня екстрене засідання, повністю присвячене критичним показникам пандемії коронавірусу серед населення країни. У ході засідання Кім Чен Ин зазначив, що медикаменти не були поставлені в аптеки, попри те, що влада розпорядилася "негайно випустити і поставити ліки з державного резерву" і "перевести роботу аптек на цілодобовий режим".
Тож через лідер КНДР видав указ про "негайну стабілізацію постачання медикаментів в Пхеньян із залученням потужних сил військово-медичного напрямку Народної армії КНДР".
- Утравні 2022 року Північна Корея вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус. Впродовж усього часу пандемії Північна Корея заявляла про відсутність випадків захворювання на COVID-19 в країні.
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