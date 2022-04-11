Байден не планує услід за Джонсоном приїжджати до Києва, - Білий дім
Для українського керівництва більш важливо, щоби Штати постачали зброю і надавати системи оборони, вважають в адміністрації президента США
Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.
"Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну", – заявила Псакі.
Вона пояснила, що, на думку адміністрації президента США, для українського керівництва важливіше, щоб Америка постачала зброю і надавата системи оборони.
Саме тому Вашингтон зосередив зусилля й увагу на цьому.
- Нагадаємо, перебуваючи у Києві 9 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не має жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни.
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