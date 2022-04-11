Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну", – заявила Псакі.

Вона пояснила, що, на думку адміністрації президента США, для українського керівництва важливіше, щоб Америка постачала зброю і надавата системи оборони.

Саме тому Вашингтон зосередив зусилля й увагу на цьому.

