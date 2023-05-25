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Байден оголосив начальника ВПС Чарльза Брауна наступним керівником генштабу США після генерала Міллі

25 травня, 2023 четвер
23:31
Світ Чарльз Браун

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про заміну голови генерального штабу США. Місце Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

Глава американської держави подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", - зазначив Байден.

Він також уточнив, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі після того, як той перестане бути головою генштабу США.

"Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого", - заявив президент США.

При цьому наступник стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

Видання зазначає, що Марк Міллі обіймав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

Хто такий генерал Чарльз Браун

Чарльз Браун народився 1962 року. Він є 22 начальником штабу Військово-повітряних сил США. Почав свою військову службу як командирський льотчик, налітавши понад 3 000 годин і 130 бойових годин. Білий дім заявляв, що генерал Браун відіграв важливу роль у наданні військової допомоги Україні та має досвід у налагодженні відносин між США та Китаєм.

Раніше він також виконував обов'язки командувача Тихоокеанських військово-повітряних сил, командувача авіації Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів та виконавчого директора штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону.

26 липня 2018 року йому надали звання генерала США.

Джо Байден
США
Військові новини
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