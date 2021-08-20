Байден підписав указ про санкції проти будівельників "Північного Потоку-2"
20 серпня Джо Байден підписав указ про санкції щодо компаній пов'язаних з будівництвом "Північного Потоку-2"
Про це повідомляє пресслужба Білого Дому.
"Відповідно до Міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження, я повідомляю, що я видав Виконавчий наказ, щоб вжити додаткових заходів щодо деяких російських експортних трубопроводів енергоносіїв для вирішення національної надзвичайної ситуації.., що викликана конкретною шкідливою зовнішньою діяльністю Уряду Російської Федерації", - цитує пресслужба Білого Дому президента США Джо Байдена.
Зазначається, що указ Байдена є відповіддю на проєкти російських газопроводів, покликаних розширити вплив Росії на енергетичні ресурси Європи, що послабить європейську енергетичну безпеку - включаючи безпеку України та країн Східного флангу НАТО та ЄС.
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Указ повинен протидіяти впливу РФ, який "загрожує національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів".
Указ блокує майно та інтереси у власності іноземних осіб, визначених держсекретарем, за погодженням з міністром фінансів США, у звіті перед Конгресом.
Наголошується, що серед іншого указ покликаний на протидію будівництву газопроводу "Північний потік -2".
"Я визначив, що необхідно блокувати майно та інтереси у власності таких осіб", - приводить слова Джо Байдена пресслужба Білого Дому.
- Нагадаємо, 1 липня Комітет із асигнувань Палати представників Конгресу США ухвалив рішення, покликане заблокувати право президента країни Джо Байдена щодо скасування санкцій проти російського газогону "Північний потік-2"
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