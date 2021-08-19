"Північний потік-2" не завершать 23 серпня, - оператор

Про це повідомляє ТАСС.



"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу. Понад 99% трубопроводу вже завершені, і ми проінформуємо про завершення трубоукладки", - заявили в компанії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb