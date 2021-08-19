"Північний потік-2" не завершать 23 серпня, - оператор
Компанія Nord Stream 2 AG спростувала інформацію про завершення будівництва "Північного потоку-2" 23 серпня
Про це повідомляє ТАСС.
"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу. Понад 99% трубопроводу вже завершені, і ми проінформуємо про завершення трубоукладки", - заявили в компанії.
- Раніше у компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "ПП-2" у серпні 2021 року.
- 28 липня оператор заявив, що роботи завершено на 99%
- Журналісти повідомили, що "Північний потік-2" обіцяють добудувати 23 серпня.
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