Під День Незалежності України: в Німеччині назвали дату завершення будівництва "Північного потоку-2"

Про це повідомляє "DW".

За інформацією журналістів, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.

Очікується, що російський газ, отриманий по "Північному потоку-2", будуть перекачувати в Німеччину, Нідерланди, а також в північні регіони Італії.



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Україна виступає проти будівництва та запуску російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він з'єднає Росію та Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожуватиме майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також становитиме ризики для безпеки нашої держави.

Раніше у компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "ПП-2" у серпні 2021 року.

28 липня оператор заявив, що роботи завершено на 99%