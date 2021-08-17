Під День Незалежності України: в Німеччині назвали дату завершення будівництва "Північного потоку-2"
"Північний потік-2" обіцяють добудувати на День Державного Прапора України
Про це повідомляє "DW".
За інформацією журналістів, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.
Очікується, що російський газ, отриманий по "Північному потоку-2", будуть перекачувати в Німеччину, Нідерланди, а також в північні регіони Італії.
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Україна виступає проти будівництва та запуску російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він з'єднає Росію та Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожуватиме майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також становитиме ризики для безпеки нашої держави.
- Раніше у компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "ПП-2" у серпні 2021 року.
- 28 липня оператор заявив, що роботи завершено на 99%
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