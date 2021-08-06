"Є стратегія енергобезпеки": Данілов заявив, що Україна не залишиться без газу, якщо "Північний потік-2" запустять
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна опрацьовує ризики щодо газопроводу "Північний потік-2"
Про це він заявив у інтерв'ю НВ.
"Без газу Україна точно не залишиться. У нас є стратегія нашої енергетичної безпеки і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.
Секретар РНБО додав, що заяви про "ПП-2" пов'язані з виборами до російської Держдуми.
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"Щодо дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Ми не повинні розслаблятися. Росія для нас - постійний та щохвилинний ризик", - сказав він.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України.
- Німеччина готова до консультацій з Україною щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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