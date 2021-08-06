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Головна війна з Росією "Є стратегія енергобезпеки": Данілов заявив, що Україна не залишиться без газу, якщо "Північний потік-2" запустять

"Є стратегія енергобезпеки": Данілов заявив, що Україна не залишиться без газу, якщо "Північний потік-2" запустять

6 серпня, 2021 п'ятниця
09:10
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна опрацьовує ризики щодо газопроводу "Північний потік-2"

Про це він заявив у інтерв'ю НВ.

"Без газу Україна точно не залишиться. У нас є стратегія нашої енергетичної безпеки і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що заяви про "ПП-2" пов'язані з виборами до російської Держдуми.

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"Щодо дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Ми не повинні розслаблятися. Росія для нас - постійний та щохвилинний ризик", - сказав він.

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РНБО
Олексій Данілов
Північний потік-2
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