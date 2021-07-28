У МЗС Німеччини заявили про готовність провести консультації з Україною щодо "Північного потоку-2", - ОП
Німеччина готова до консультацій з Україною щодо російського газопроводу "Північний потік-2"
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква зустрівся з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Маттіасом Люттенбергом.
Жовква розповів співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про загрози, пов’язані зі збереженням військ РФ вздовж кордону України.
Люттенберг наголосив на незмінності позиції ФРН щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.
Нмецький урядовець заявив, що держава буде представлена на саміті "Кримської платформи" на високому політичному рівні.
Уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", які ініціювала наша держава.
В ОП додали, що була обговорена можливість підписання декларації щодо європейської перспективи нашої держави.
Жовква наголосив на неприпустимості будь-яких ініціатив щодо відновлення діалогу ЄС – Росія на найвищому рівні до повної деокупації всіх українських територій.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України.
- Європейська комісія отримала ноту очільника МЗС України Дмитра Кулеби з проханням розпочати консультації щодо проекту "Північний потік-2".
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