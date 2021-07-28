У МЗС Німеччини заявили про готовність провести консультації з Україною щодо "Північного потоку-2", - ОП

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква зустрівся з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Маттіасом Люттенбергом.

Жовква розповів співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про загрози, пов’язані зі збереженням військ РФ вздовж кордону України.

Люттенберг наголосив на незмінності позиції ФРН щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.

Нмецький урядовець заявив, що держава буде представлена на саміті "Кримської платформи" на високому політичному рівні.

Уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", які ініціювала наша держава.

В ОП додали, що була обговорена можливість підписання декларації щодо європейської перспективи нашої держави.

Жовква наголосив на неприпустимості будь-яких ініціатив щодо відновлення діалогу ЄС – Росія на найвищому рівні до повної деокупації всіх українських територій.