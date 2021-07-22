"Жодних гарантій Україна не отримала": Стефанішина про угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"
Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України
Про це Стефанішина заявила в ефірі "Україна 24".
"Можливо, позитив у тому, що це публічна заява (про угоду - ред.) і це перша фіксація дійсно цих намірів, тому що до цього офіційних документів щодо порозуміння між США і Німеччиною щодо цього газопроводу не було, але я думаю, що це єдина позиція, яка може бути позитивною в цьому контексті. І однозначно хочу наголосити на тому, що жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. Нагадаю, що в цій заяві говориться про те, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - сказала Стефанішина.
Віцепрем'єрка додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але щодо нього Україна веде перемовини вже близько півроку.
"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько півроку. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає. Натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, інтеграцією з ENTSO або ENTSOG (мережі електро- і газотранспортних операторів - ред.) ми не отримали", - сказала Стефанішина.
За словами віцепрем'єрки, прийнятною компенсацією і гарантією для України були б пакет енергетичних рішень - гарантія збереження транзиту газу і продовження тристороннього контракту, безпекові гарантії щодо територіальної цілічності і суверенітету України, а також виконання зобов'язань ЄС щодо інтеграції ринків газу і електрики відповідно до Угоди про Асоціацію.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- МЗС Німеччини опублікувало текст угоди зі США щодо "Північного потоку-2".
- Глави МЗС України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв'язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "Північний потік-2" - це проєкт, який допомагає Росії озброїтися.
- Литва назвала помилкою домовленість США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", а надання Україні ПДЧ у НАТО - можливістю її виправити.
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