Єврокомісія отримала ноту України щодо консультацій про "Північний потік-2"

Про це заявила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на Угоду про асоціацію Україна-ЄС", - сказала Массралі.



Водночас вона заявила, що триває "внутрішнє обговорення" ситуації.