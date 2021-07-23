Єврокомісія отримала ноту України щодо консультацій про "Північний потік-2"
Європейська комісія отримала ноту очільника МЗС України Дмитра Кулеби з проханням розпочати консультації щодо проекту "Північний потік-2"
Про це заявила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на Угоду про асоціацію Україна-ЄС", - сказала Массралі.
Водночас вона заявила, що триває "внутрішнє обговорення" ситуації.
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