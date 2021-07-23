Незрозуміло, наскількі ці кошти можуть допомогти Україні, - Вітренко про компенсацію за добудову "Північного потоку-2"

Про це повідомляє Україна24.



У виданні нагадали, що відповідно до угоди США і Німеччини щодо запуску "Північного потоку-2" Україні пропонують надати $1млрд на розвиток зеленої енергетики та енергетичної безпеки, а також $70 млн на підтримку енергетичних проєктів.



За словами голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, наразі не зрозуміло, про що йдеться, оскільки є просто загальна декларація про створення фонду.



"По-перше, Україна зараз від транзиту отримує значно більше - 1,5-2 млрд доларів щороку, і має отримувати ще більше. Крім того, Україна зараз витрачає значно більше на виплати за так званим зеленим тарифом - це приблизно 1,5-2 млрд доларів. Тому взагалі незрозуміло, про які кошти йдеться і наскільки вони можуть допомогти Україні", - сказав Вітренко.



Він також підкреслив, що "Північний потік-2" для України є проблемою безпековою, а не економічною.



"Ми розглядаємо "Північний потік-2" як загрозу національній безпеці, а не як питання просто грошей", - підкреслив він.

Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb