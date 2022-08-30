Байден планує продати Тайваню зброї на понад $1 млрд
Адміністрація президента США Джо Байдена планує попросити Конгрес схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько $1,1 млрд
Про це повідомляє Politico, з посиланням на власні джерела.
Пакет, розробка якого наразі на ранній стадії, включає 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн доларів, 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн доларів і 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар. Ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.
Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу.
- Відзначимо, напередодні Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860.
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