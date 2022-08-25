Тайвань передав Україні 800 безпілотників Revolver 860

Про це повідомляє Bild.

Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії цього БПЛА становить близько 20 км, цю відстань у разі повного завантаження він долає за 40 хвилин.

21 серпня до Тайваню вперше за три роки прибув губернатор штату США.

25 серпня стало відомо, що США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні.

Того ж дня Зеленський та Байден обговорили перспективу співпраці та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

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