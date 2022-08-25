Тайвань передав Україні 800 безпілотників Revolver 860
Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860
Про це повідомляє Bild.
Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії цього БПЛА становить близько 20 км, цю відстань у разі повного завантаження він долає за 40 хвилин.
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