До Тайваню вперше за три роки прибув губернатор штату США

Про це Голкум написав у власному твіттері.

"Вдячний за теплу зустріч на Тайвані Дуґласу Хсу, відповідальному за відносини з Північною Америкою", – написав він, додавши, що стане першим губернатором США, який відвідає Тайвань з початку пандемії коронавірусу.

В іншому твіті Голкум зазначив, що налаштований протягом наступного тижня "налагодити нові контакти, поновити вже наявні та посилити партнерство в ключових секторах із Тайванем і Південною Кореєю".

В інтерв’ю виданню Inside Indiana Business, яке було записане до поїздки Голкума, губернатор розповів, що планує підписати на Тайвані меморандум про співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій.

Також посадовець відвідає Південну Корею, де зустрінеться з представниками уряду й бізнесу й обговорить виробництво акумуляторів для електротранспорту.

Як нагадує Inside Indiana Business, раніше четверта найбільша у світі компанія з виробництва напівпровідників на Тайвані вирішила заснувати центр розробки мікропроцесорів на базі Університету Пердью, що в місті Вест-Лафаєтт штату Індіана.

6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами. Китай проводив масштабні військові навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня після візиту на острів спікерки палати представників США Ненсі Пелосі.

21 серпня пʼять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка відокремлює Тайвань і Китай.

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