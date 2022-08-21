Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

У відомстві Тайваню заявили, що пʼять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка відокремлює Тайвань і Китай.

Крім того, у повідомленні зазначили, що у неділю, 21 серпня, виявили пʼять китайських кораблів та 12 літаків, які діяли навколо Тайваню. З цих літаків пʼять порушили лінію між Тайванем та Китаєм, яку визначили у 1955 році.

6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами. Китай проводив масштабні військові навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня після візиту на острів спікерки палати представників США Ненсі Пелосі.

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