Пʼять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка відокремлює Тайвань і Китай
Тайвань заявив, що пʼять китайських літаків залетіли за середню лінію Тайванської протоки
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.
У відомстві Тайваню заявили, що пʼять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка відокремлює Тайвань і Китай.
Крім того, у повідомленні зазначили, що у неділю, 21 серпня, виявили пʼять китайських кораблів та 12 літаків, які діяли навколо Тайваню. З цих літаків пʼять порушили лінію між Тайванем та Китаєм, яку визначили у 1955 році.
- 6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами. Китай проводив масштабні військові навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня після візиту на острів спікерки палати представників США Ненсі Пелосі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе