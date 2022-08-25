У США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні, - The Wall Street Journal
Пентагон діятиме за принципом місій в Іраку та Афганістані, які називалися відповідно операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи"
Про це пише The Wall Street Journal.
Найближчими днями адміністрація Байдена планує дати окреме ім'я військовій місії США з підтримки України, що означатиме перехід від разових зусиль з навчання і допомоги до багаторічних.
WSJ наголошує, що назва операції формально визнає зусилля США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку та Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".
Це, на думку експертів видання, має велике бюрократичне значення, оскільки передбачатиме довготривале цільове фінансування.
Крім того, українську місію очолить дво- або тризірковий генерал.
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