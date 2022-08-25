Про це пише The Wall Street Journal.

Найближчими днями адміністрація Байдена планує дати окреме ім'я військовій місії США з підтримки України, що означатиме перехід від разових зусиль з навчання і допомоги до багаторічних.

WSJ наголошує, що назва операції формально визнає зусилля США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку та Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".

Це, на думку експертів видання, має велике бюрократичне значення, оскільки передбачатиме довготривале цільове фінансування.

Крім того, українську місію очолить дво- або тризірковий генерал.

25 серпня Зеленський та Байден обговорили перспективу співпраці та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

24 серпня Зеленський закликав розслідувати російський воєнний злочин в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.

Того ж дня Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд.

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