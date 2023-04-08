Байден продовжив дію найперших санкцій проти РФ ще на рік

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Як ідеться в указі, згідно з законодавством США дія санкцій припиняється, якщо протягом 90 днів до річної дати їхнього оголошення президент не повідомить про продовження дії встановлених обмежень.

Зазначається, що оскільки російський уряд не припинив "шкідливої зовнішньої діяльності", яка "продовжує становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", президент США вирішив продовжити дію антиросійських санкцій після 15 квітня 2023 року ще на один рік.

Зокрема серед перелічених в указі видів шкідливої діяльності уряду Росії за кордоном вказані:

спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і діяльність демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їх союзниках і партнерах;

підтримка урядом РФ зловмисної кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;

використання транснаціональної корупції з метою впливу на іноземні уряди;

екстериторіальна діяльність, спрямована проти дисидентів та журналістів;

спроби підривати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів;

порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Нагадаємо, 15 квітня 2021 року Сполучені Штати оголосили про випровадження 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори й зловмисну кібердіяльність. Також було обмежено співпрацю з фінансовими установами РФ.

Це були перші санкції США, введені проти Росії за часів президентства Джо Байдена.