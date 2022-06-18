Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За словами Байдена, переговори стосуватимуться мит на китайські товари, введених за Трампа. Він зазначив, що наближається до рішення про долю економічних санкцій.

"Я перебуваю в процесі прийняття рішення", - заявив Байден.

Помічники з нацбезпеки та економіки завершують огляд тарифної політики США і незабаром нададуть рекомендації очільнику Білого дому.

Зазначимо, введені за Трампа тарифи передбачали 25%-ве мито на китайські товари. Санкції мали за мету скорочення дефіциту торгового балансу США і примус Китаю до більш справедливої практики.