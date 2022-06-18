Байден проведе перемовини з Сі Цзіньпінем щодо мит на низку товарів з Китаю
Президент США Джо Байден планує переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном щодо скасування мит на низку китайських товарів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
За словами Байдена, переговори стосуватимуться мит на китайські товари, введених за Трампа. Він зазначив, що наближається до рішення про долю економічних санкцій.
"Я перебуваю в процесі прийняття рішення", - заявив Байден.
Помічники з нацбезпеки та економіки завершують огляд тарифної політики США і незабаром нададуть рекомендації очільнику Білого дому.
Зазначимо, введені за Трампа тарифи передбачали 25%-ве мито на китайські товари. Санкції мали за мету скорочення дефіциту торгового балансу США і примус Китаю до більш справедливої практики.
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