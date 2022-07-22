Байден розповів, як почувається після позитивного тесту на коронавірус
Президент США Джо Байден записав відеозвернення після того, як отримав позитивний тест на коронавірус
Відео Байден опублікував у instagram.
Президент США з посмішкою запевнив, що у нього все добре, він продовжить виконувати свої обов’язки.
"Я думаю, ви чули, що сьогодні зранку я отримав позитивний тест на COVID. Але я двічі вакцинувався й отримав дві бустерні дози, тож симптоми – легкі", – сказав Джозеф Байден.
Байден також подякував усім, хто турбується через його здоров’я.
Білий дім надаватиме щоденну інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати повні посадові обов’язки, перебуваючи в ізоляції. Попередній тест на COVID у президента був у вівторок, 19 липня, тоді у нього був негативний результат.
- Вранці 21 липня 79-річний президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус.
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