У президента США Джо Байдена виявили COVID-19
Вранці 21 липня 79-річний президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус
Про це повідомили у Білому домі.
"Сьогодні вранці президент Байден здав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчуває дуже легкі симптоми", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що президент ізолюватиметься у Білому домі та продовжить виконувати обов'язки.
"Сьогодні вранці він спілкувався по телефону з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі сьогодні вранці по телефону та через Zoom із резиденції", - повідомляють у адміністрації президента.
Додають, що Білий дім надаватиме щоденну інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати повні посадові обов’язки, перебуваючи в ізоляції. Попередній тест на COVID у президента був у вівторок, 19 липня, тоді у нього був негативний результат.
- 20 липня перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Джозефом Байденом та його дружиною Джилл Байден.
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