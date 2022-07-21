У президента США Джо Байдена виявили COVID-19

Про це повідомили у Білому домі.

"Сьогодні вранці президент Байден здав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчуває дуже легкі симптоми", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що президент ізолюватиметься у Білому домі та продовжить виконувати обов'язки.

"Сьогодні вранці він спілкувався по телефону з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі сьогодні вранці по телефону та через Zoom із резиденції", - повідомляють у адміністрації президента.

Додають, що Білий дім надаватиме щоденну інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати повні посадові обов’язки, перебуваючи в ізоляції. Попередній тест на COVID у президента був у вівторок, 19 липня, тоді у нього був негативний результат.

20 липня перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Джозефом Байденом та його дружиною Джилл Байден.

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