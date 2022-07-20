Зеленська у США зустрілась з подружжям Байденів

Про це Олена Зеленська повідомила у telegram.

"Серця американського народу – з матерями України". Авторка цих слів – перша леді США Джилл Байден. Сьогодні "повертаю" їй візит – на запрошення пані Джилл зустрілася з нею у Вашингтоні. Зазвичай вважається, що у подружжів перших осіб – лише гуманітарні завдання. Та війна показала – це не так. Наша сила не така вже й "м’яка". Ми багато можемо, тим паче разом. Було надзвичайно приємно зустрітися", - написала перша леді України.

У США Олена Зеленська зустрілась з президентом США Джозефом Байденом та його дружиною Джилл Байден, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та другим джентльменом Даґласом Емгоффом.

9 липня Олена Зеленська створила акаунт у твіттері.

Раніше перша леді Олена Зеленська по відеозв'язку відкрила панель, присвячену соціальному відновленню країни.

18 червня в інтерв'ю британській газеті The Guardian Олена Зеленська сказала, що в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ мала відчуття, нібито вона перебуває в паралельній реальності або марить.

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