Про це інформують на сайті президента України.

Олена Зеленська відкриває інформаційний фронт у твіттері. Перша леді України прагне розповідати про події в нашій державі, аби світ знав правду про війну РФ.

"Танкам і ракетам завжди передує пропаганда та дезінформація. Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти", – розповіла Зеленська.

Офіційна сторінка дружини Президента України у твіттері.

Раніше перша леді Олена Зеленська по відеозв'язку відкрила панель, присвячену соціальному відновленню країни.

18 червня в інтерв'ю британській газеті The Guardian Олена Зеленська сказала, що в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ мала відчуття, нібито вона перебуває в паралельній реальності або марить.

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