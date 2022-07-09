Олена Зеленська створила акаунт у твіттері
Перша леді України створила акаунт у твіттері, аби розповідати світу правду про злочини Росії
Про це інформують на сайті президента України.
Олена Зеленська відкриває інформаційний фронт у твіттері. Перша леді України прагне розповідати про події в нашій державі, аби світ знав правду про війну РФ.
"Танкам і ракетам завжди передує пропаганда та дезінформація. Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти", – розповіла Зеленська.
Офіційна сторінка дружини Президента України у твіттері.
- Раніше перша леді Олена Зеленська по відеозв'язку відкрила панель, присвячену соціальному відновленню країни.
- 18 червня в інтерв'ю британській газеті The Guardian Олена Зеленська сказала, що в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ мала відчуття, нібито вона перебуває в паралельній реальності або марить.
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