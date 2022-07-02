Олена Зеленська візьме участь у Конференції з відновлення України в Лугано

Про це повідомила пресслужба Президента України з посиланням на інтерв’ю Зеленської щоденній загальнонаціональній газеті Швейцарії Le Temps.

"Коли говоримо про відбудову, то це не тільки й не стільки про споруди. Недостатньо механічно відновити міста - треба допомогти відновитися людям. Бо вони – центр і сенс усього. Вони і є країна. Тому відбудова - це передусім відновлення фізичних і душевних сил українців, із якими ми точно побудуємо нове життя", - зазначила Олена Зеленська.

Крім того, Олена Зеленська розповіла про проєкт "Книжки без кордонів", метою якого є вироблення "тісного зв'язку дітей зі своєю країною через мову й культуру".

В рамках проєкту українським дітям вже видали понад 100 тисяч книг у 12 країнах Європи.

"Діти, які полишили домівки через війну, не брали із собою книжок. Їхні сім’ї часто евакуювалися взагалі без нічого. І тепер дитяча книжка рідною мовою може стати частинкою дому, миру, хвилинкою спокою", - додала вона.

Разом з тим, Олена Зеленська повідомила про відновлення роботи над проєктом українськомовних аудіогідів у музеях Європи для українців, які прагнуть познайомитися ближче з культурою країн, що їх прихистили, та світовим мистецтвом.

2 липня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що йому заборонили виїжджати з України на конференцію в Лугано з відновлення України та Чернігівщини зокрема. "Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко" - йдеться у відповіді українських чиновників.

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