Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Politico.

"Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, є так багато інших пріоритетів для систем, можливо, ми більше зосередимося на передачі третій стороні, але президент не ухвалив остаточного рішення", - сказав Салліван у неділю в ефірі CNN "State of the Union", відповідаючи на запитання, чи США відправлять літак безпосередньо в Україну.

За словами Саллівана, винищувачі не є "критично важливими" для очікуваного контрнаступу українських військових, проте ситуація змінюється.

"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу", - сказав радник.

Також він додав, що США тепер можуть сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. А винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби.