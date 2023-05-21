Байден ще не визначився, чи безпосередньо США передадуть Україні F-16, чи це зроблять партнери, - Салліван
США підтримують міжнародну співпрацю з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16, однак там ще не визначились, чи відправлять ці літаки безпосередньо США в Україну
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Politico.
"Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, є так багато інших пріоритетів для систем, можливо, ми більше зосередимося на передачі третій стороні, але президент не ухвалив остаточного рішення", - сказав Салліван у неділю в ефірі CNN "State of the Union", відповідаючи на запитання, чи США відправлять літак безпосередньо в Україну.
За словами Саллівана, винищувачі не є "критично важливими" для очікуваного контрнаступу українських військових, проте ситуація змінюється.
"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу", - сказав радник.
Також він додав, що США тепер можуть сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. А винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби.
- Президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
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