Про це повідомляє AP.

Президент США Джо Байден долучився до акції протесту, який організували представники профспілки UAW (United Auto Workers) на складі запчастин General Motors – одному з кількох об'єктів, де вже майже два тижні триває страйк.

Байден надягнув профспілкову бейсболку та в гучномовець закликав страйкарів не здаватися. Президент закликав робітників продовжувати боротьбу за підвищення заробітної плати, оскільки прибутки автомобільних компаній зростають.

Джо Байден став першим в історії президентом США, який долучився до страйку працівників.