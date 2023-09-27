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Байден став першим в історії президентом США, який долучився до страйку працівників

27 вересня, 2023 середа
03:12
Світ Джо Байден

У вівторок, 26 вересня, президент Джо Байден узяв участь у страйку працівників автомобільної промисловості в Детройті

Про це повідомляє AP.

Президент США Джо Байден долучився до акції протесту, який організували представники профспілки UAW (United Auto Workers) на складі запчастин General Motors – одному з кількох об'єктів, де вже майже два тижні триває страйк.

Байден надягнув профспілкову бейсболку та в гучномовець закликав страйкарів не здаватися. Президент закликав робітників продовжувати боротьбу за підвищення заробітної плати, оскільки прибутки автомобільних компаній зростають.

Джо Байден став першим в історії президентом США, який долучився до страйку працівників.

  • 4 вересня повідомлялось, що за результатами опитування, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.
Джо Байден
США
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