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Байден і Макрон обговорили війну в Україні та виклики, пов'язані з Китаєм

8 березня, 2023 середа
06:51
Світ

Очільник Білого дому Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон обговорили подальшу підтримку України та виклики, пов'язані з Китаєм

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому

У адміністрації Байдена поінформували, що обидва лідери обговорили свою підтримку Україні та підтвердили зобов’язання продовжувати надавати Києву безпекову допомогу та примушувати Росію платити за її агресію. 

Байден та Макрон також обговорили співпрацю між Сполученими Штатами та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо подолання викликів, які кидає КНР міжнародному порядку. 

Крім цього президенти США та Франції розмовляли про координацію у процесі прискорення переходу до чистої енергетики.


 
Китай
Франція
Джо Байден
війна з Росією
Еммануель Макрон
США
зброя для України
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