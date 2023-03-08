Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

У адміністрації Байдена поінформували, що обидва лідери обговорили свою підтримку Україні та підтвердили зобов’язання продовжувати надавати Києву безпекову допомогу та примушувати Росію платити за її агресію.

Байден та Макрон також обговорили співпрацю між Сполученими Штатами та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо подолання викликів, які кидає КНР міжнародному порядку.

Крім цього президенти США та Франції розмовляли про координацію у процесі прискорення переходу до чистої енергетики.