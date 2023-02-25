Макрон збирається до Китаю

Про це інформує RFI.

Президент Франції також закликав Китай допомогти чинити тиск на Росію, щоб та припинила агресію проти України. Також Макрон зазначив, що вітає участь Пекіну в мирних зусиллях. Це сталося на наступний день після того, як Китай оприлюднив "мирний план".

Він закликав Пекін не надавати Росії жодного озброєння.

"Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб, звісно, вона ніколи не застосувала ані хімічну, ані ядерну зброю, і щоб вона припинила агресію перед тим, як розпочне переговори", - сказав Макрон.

Він наголосив, що мир можливий тільки за умови завершення російської агресії, а також виводу російських військ і поваги до територіальної цілісності та народу України.

Водночас президент Франції не повідомив, чи зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.