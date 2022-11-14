Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я оцінюю зустріч президента США Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, як найважливішу подію саміту G20. Все, що ми побачимо далі на цьому саміті буде лише наслідком зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна. Прозвучали речі, які дуже непогано звучать публічно. Зокрема, що США та Китай не хочуть повторення Холодної війни в майбутньому. Проте конкуренція буде продовжуватись між двома країнами", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив на важливості заяви двох лідерів про неприпустимість використання ядерної зброї

"США та Китай бачать в майбутньому лише двополярний світ. Двополярний світ, як вони сподіваються, без війни. Їхні заяви надихають. Хоча б про те, що погрожувати ядерною зброєю не можна, не говорячи вже про її використання. Дуже цікаво, що на це скаже Путін. Іншими словами, сьогодні на зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна була сформована заявка на формування нового двополярного світу без Росії", - додав він.

14 листопада президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін виступили зі своїми першими заявами, присвяченими двосторонній зустрічі на саміті лідерів G20

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb