Байден: Вашингтон і Пекін ведуть суперництво
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Вашингтон з Пекіном (Китай) ведуть суперництво, проте США не хочуть розпалювати конфлікт
Про це він заявив на пресконференції, передає BBC.
Так, Байден має намір провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"Щодо майбутніх переговорів з ним (Сі Цзіньпіном – ред.) у віртуальному форматі, точна дата яких поки не встановлена, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", - сказав президент США.
За словами Байдена, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами" щодо норм поведінки в повітряному і морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.
Він додав, що США і КНР необхідно уникнути "ненавмисного" конфлікту.
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