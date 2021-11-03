Байден: Вашингтон і Пекін ведуть суперництво

Про це він заявив на пресконференції, передає BBC.

Так, Байден має намір провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Щодо майбутніх переговорів з ним (Сі Цзіньпіном – ред.) у віртуальному форматі, точна дата яких поки не встановлена, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", - сказав президент США.

За словами Байдена, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами" щодо норм поведінки в повітряному і морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.

Він додав, що США і КНР необхідно уникнути "ненавмисного" конфлікту.

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