Байден вимагає від розробників штучного інтелекту звітувати про безпеку уряду
Указ президента США Джо Байдена зобов'язує розробників штучного інтелекту звітувати про безпеку технологій уряду США
Про це повідомляє BBC.News.
Заступник керівника апарату Білого дому Брюс Рід наголосив, що указ Байдена про звітність щодо безпеки розробок штучного інтелекту (ШІ) перед урядом є "найзначнішими діями, які коли-небудь вживав будь-який уряд для просування сфери безпеки ШІ".
Про що йдеться в указі
- Створення нових стандартів безпеки та безпеки для ШІ, включаючи заходи, які вимагають від компаній ШІ ділитися результатами перевірок безпеки з федеральним урядом;
- Захист конфіденційності споживачів шляхом створення вказівок, які агентства можуть використовувати для оцінки методів конфіденційності, що використовуються в ШІ;
- Допомога у запобіганні дискримінації алгоритмів ШІ та створення найкращих практик щодо належної ролі ШІ в системі правосуддя;
- Створення програми для оцінки потенційно шкідливих методів охорони здоров’я, пов’язаних зі ШІ, і створення ресурсів про те, як викладачі можуть відповідально використовувати інструменти ШІ;
- Співпраця з міжнародними партнерами для впровадження стандартів ШІ по всьому світу.
Однак Велика Британія сподівається, що саміт, який відбудеться 1 листопада в Блетчлі-парку, дозволить їй зберегти позиції у центрі глобальних дебатів з управління ШІ.
Дводенний саміт викликаний занепокоєнням, що швидкий розвиток систем ШІ може призвести до таких проблем, як розробка більш смертоносної біологічної зброї та більш паралізуючих кібератак.
Алекс Красодомскі, старший науковий співробітник Chatham House, сказав, що указ Байдена показує, що США вважають себе лідером у тому, як реагувати на такі загрози.
- Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня.
- Російські окупанти за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові телесюжети, в яких ідеться про нібито застосування графіків відключень світла в Україні.
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