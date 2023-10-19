Порушення авторських прав: музичні лейбли судитимуться з компанією ШІ, яка використовувала тексти їхніх пісень для навчання чат-бота
Кілька музичних лейблів у четвер, 19 жовтня, подали до суду позов проти компанії штучного інтелекту Anthropic: вона використовувала тексти пісень, захищені авторським правом, для навчання свого чат-бота
Про це інформує Reuters.
Йдеться про лейбли Universal Music (UMG.AS), ABKCO і Concord Publishing. Вони звинувачують американський стартап в галузі штучного інтелекту Anthropic у незаконному використанні "незліченної" кількості текстів пісень, захищених авторським правом, для навчання свого чат-бота Claude. Вони вимагають грошової компенсації та припинення порушення авторських прав.
У позові йдеться, що компанія використала тексти щонайменше 500 пісень, серед яких композиції гуртів Rolling Stones, Beach Boys та пісні виконавців Марка Ронсона, Бруно Марса, Бейонсе і не тільки.
Адвокат, який виступає зі сторони музичних лейблів зазначив, що "закон про авторське право чітко встановлює, що суб'єкт не може відтворювати, розповсюджувати і демонструвати чужі твори, захищені авторським правом, для побудови власного бізнесу, якщо він не отримає дозволу від правовласників".
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