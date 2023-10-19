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Порушення авторських прав: музичні лейбли судитимуться з компанією ШІ, яка використовувала тексти їхніх пісень для навчання чат-бота

19 жовтня, 2023 четвер
13:53
Технології штучний інтелект

Кілька музичних лейблів у четвер, 19 жовтня, подали до суду позов проти компанії штучного інтелекту Anthropic: вона використовувала тексти пісень, захищені авторським правом, для навчання свого чат-бота

Про це інформує Reuters

Йдеться про лейбли Universal Music (UMG.AS), ABKCO і Concord Publishing. Вони звинувачують американський стартап в галузі штучного інтелекту Anthropic у незаконному використанні "незліченної" кількості текстів пісень, захищених авторським правом, для навчання свого чат-бота Claude. Вони вимагають грошової компенсації та припинення порушення авторських прав.

У позові йдеться, що компанія використала тексти щонайменше 500 пісень, серед яких композиції гуртів Rolling Stones, Beach Boys та пісні виконавців Марка Ронсона, Бруно Марса, Бейонсе і не тільки. 

Адвокат, який виступає зі сторони музичних лейблів зазначив, що "закон про авторське право чітко встановлює, що суб'єкт не може відтворювати, розповсюджувати і демонструвати чужі твори, захищені авторським правом, для побудови власного бізнесу, якщо він не отримає дозволу від правовласників".

  • Раніше компанія ElevenLabs запустила з бета-версії платформу на основі штучного інтелекту для створення синтетичних голосів з підтримкою понад 30 мов. 
Світ
Культура
музика
мистецтво
штучний інтелект
Бейонсе
США
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