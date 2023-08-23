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ElevenLabs запустила платформу на основі ШІ для створення синтетичних голосів. Деталі

23 серпня, 2023 середа
16:47
Технології Звук

Компанія ElevenLabs запустила з бета-версії платформу на основі штучного інтелекту для створення синтетичних голосів з підтримкою понад 30 мов

Про це інформує TechCrunch.

Використовуючи нову модель штучного інтелекту, розроблену власними силами, ElevenLabs заявляє, що її інструменти тепер здатні автоматично ідентифікувати мови, включаючи корейську, нідерландську та в'єтнамську, і генерувати емоційно багату мову на цих мовах.

У поєднанні з новою моделлю клієнти ElevenLabs можуть використовувати інструмент голосового клонування платформи, щоб говорити майже на 30 мовах без необхідності попередньо вводити текст.

Платформа була запущена в бета-версії в кінці січня і досить швидко набрала обертів - завдяки високій якості згенерованих голосів і безплатному рівню.

"ElevenLabs була заснована з мрії зробити весь контент загальнодоступним будь-якою мовою і будь-яким голосом. З цим випуском ми стали на крок ближче до того, щоб втілити цю мрію в реальність і зробити голоси штучного інтелекту людської якості доступними на кожному діалекті. Наші інструменти генерації тексту в мовлення допомагають вирівняти ігрове поле та надати високоякісні можливості усного аудіо всім творцям", – сказав генеральний директор і співзасновник ElevenLabs Маті Станішевський у своїй заяві.

Заснована Станішевським, який раніше працював у Palantir, і його другом дитинства Пьотром Дабковським, колишнім співробітником Google. Натхненні посереднім дубляжем американських фільмів чоловіки взялися за розробку платформи.

Також ElevenLabs стикається з загрозою для індустрії озвучки, оскільки деякі клієнти можуть використовувати її платформу для заміни акторів. Компанія планує розширити свої послуги на озвучування та переклад емоцій та інтонацій між мовами.

За її даними, платформа має понад мільйон зареєстрованих користувачів у творчих, розважальних та видавничих просторах, які створили аудіоконтент за 10 років. Крім того, компанія планує запровадити механізм, який дозволить користувачам ділитися голосами на платформі.

ElevenLabs, яка нещодавно залучила 19 мільйонів доларів від інвесторів, включаючи Andreessen Horowitz і співзасновника DeepMind Мустафу Сулеймана за оцінкою в 99 доларів, планує в кінцевому підсумку розширити свої моделі штучного інтелекту на озвучування — слідуючи по стопах таких стартапів, як Papercup і Deepdub, і побудувати те, що вона називає: основою, щоб мати можливість передавати емоції та інтонацію з однієї мови на іншу.

Що відомо про штучний інтелект

26 квітня генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

9 травня стало відомо, що стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy. 

28 липня стало відомо, що сенатори США, стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту, викличуть розробників, керівників і експертів на слухання в кінці цього року щодо можливих законодавчих гарантій.

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.

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