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Великі рекламодавці переходять на ШІ, щоб скоротити витрати й підвищити продуктивність

18 серпня, 2023 п'ятниця
12:30
Світ штучний інтелект

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності

Про це повідомило агентство Reuters.

Проте, зазначається, що багато компаній залишаються обережними щодо ризиків безпеки та авторських прав, а також небезпеки ненавмисних упереджень, вбудованих у необроблену інформацію, що подається програмному забезпеченню, тобто люди залишатимуться частиною процесу в доступному для огляду майбутньому.

Генеративний штучний інтелект (ШІ), який можна використовувати для створення контенту на основі минулих даних, став модним словом за останній рік, захопивши уяву громадськості та викликавши інтерес у багатьох галузях.

Маркетингові групи сподіваються, що це призведе до дешевших, швидших і практично безмежних способів рекламування продуктів.

Зазначається, що інвестиції вже зростають на тлі очікувань, що штучний інтелект може назавжди змінити те, як рекламодавці виводять продукти на ринок.

Цю технологію можна використовувати для створення, здавалося б, оригінального тексту, зображень і навіть комп’ютерного коду на основі навчання, замість того, щоб просто класифікувати або ідентифікувати дані, як інший ШІ.

WPP, найбільше у світі рекламне агентство, співпрацює з компаніями споживчих товарів, включаючи Nestle і виробника Oreo Mondelez (MDLZ.O), щоб використовувати генеративний штучний інтелект у рекламних кампаніях, сказав його генеральний директор Марк Рід.

"Економія може бути в 10 або 20 разів", - сказав Рід в інтерв'ю. "Замість того, щоб відправляти знімальну групу в Африку для зйомок реклами, ми створили це віртуально".

Малі підприємства використовували мікросайт для створення версій оголошень із зображенням власного магазину, які можна було опублікувати в соціальних мережах та на інших платформах. За даними WPP, було створено близько 130 000 оголошень із 2000 магазинами, які отримали 94 мільйони переглядів на YouTube і Facebook.

За словами Ріда, WPP має "20 молодих людей у ​​віці близько двадцяти років, які навчаються штучного інтелекту" в Лондоні, і співпрацює з Оксфордським університетом у рамках курсів, присвячених майбутньому маркетингу. Згідно з вебсайтом WPP, диплом "ШІ для бізнесу" пропонує навчання з даних і ШІ для керівників клієнтів, практиків і керівників WPP.

Голлівудські страйки та ШІ

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

17 серпня повідомлялося, що співак Hozier (Ендрю Гозьєр-Бірна) заявив, що готовий боротися з викликами, які штучний інтелект ставить перед музичною індустрією.

Суспільство
штучний інтелект
США
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