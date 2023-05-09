З платформи Spotify видалили тисячі пісень, написаних за допомогою ШІ, - FT

Про це інформує Financial Times.

Джерело повідомило виданню, що нещодавно Spotify видалив близько 7% пісень, які завантажив на платформу музичний стартап Boomy. Зазначають, що це близько десятків тисяч треків. Інший співрозмовник зазначив, що компанія звукозапису Universal Music поінформувала всі основні потокові музичні сервіси про підозрілу активність на піснях Boomy.

Причиною для видалення, за інформацію співрозмовників, стало те, що компанія запідозрила пісні стартапу в імовірній "штучній трансляції". Тобто прослуховування на треках збільшуються штучним шляхом через прослуховування онлайн-ботів, що видають себе за реальних слухачів.

Spotify підтвердив, що видалив частину пісень Boomy.

"Штучний стримінг - це давня проблема всієї індустрії, яку Spotify намагається вирішити за допомогою нашого сервісу", - ідеться в заяві компанії.

Довідка: музичний стартап Boomy запустили два роки тому. Він дозволяє користувачам обирати різні стилі, щоб самостійно створити автоматично згенеровану штучним інтелектом музичну композицію. Потім користувачі можуть викладати їх на стримінгові платформи та отримувати з них прибуток. За інформацією Boomy, наразі користувачі вже створили понад 14 млн таких треків.