Про це пише агентство Reuters.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що існує "реальний двопартійний інтерес до ШІ, який буде необхідний, якщо ми хочемо досягти прогресу в тому, що дійсно є імперативом для цієї країни - створення законодавства про ШІ, яке заохочує інновації, але має запобіжники для запобігання відповідальності, яку може спричинити ШІ".

Виступаючи, Шумер сказав, що Сенат скликає "перший в історії форумами з питань ШІ", щоб почути думки експертів.

Цього тижня сенатори-демократи та сенатори-республіканці висловили тривогу з приводу потенційного використання штучного інтелекту для створення біологічної зброї.

Зазначається, що законодавці в усьому світі почали розглядати питання про те, як зменшити небезпеку ШІ для національної безпеки та економіки після того, як генеративний ШІ, який використовує дані для створення нового контенту, наприклад, ChatGPT, потрапив у заголовки газет, відповідаючи навіть на складні запити прозою, схожою на людську мову.

За словами Шумера, в середу сенатори заслухали інформацію про ШІ від експертів Міністерства енергетики США, Національного наукового фонду та Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA), які заклали основу для створення інтернету.

Також Сенатський комітет з питань внутрішньої безпеки та урядових справ проголосував за направлення на розгляд Сенату в повному складі законопроєкту, який передбачає призначення в кожному федеральному агентстві головного офіцера зі штучного інтелекту і створення ради для цих офіцерів з питань штучного інтелекту, яка координуватиме використання федеральним урядом цієї технології.