Художник Рутковскі занепокоєний використанням його імені в генеративному ШІ
Цифровий митець польського походження Грег Рутковскі заявив, що його ім’я використовувалося як підказка в генеративних ШІ понад 400 тис. разів менш ніж за рік
Про це інформує BBC.
Генеративні ШІ сайти, такі як Midjourney, Dall.E, NightCafe та Stable Diffusion, можуть створювати нові твори мистецтва з підказок користувачів за лічені секунди, використовуючи мільярди зображень з Інтернету.
"У перший місяць, коли я відкрив для себе це, то зрозумів, що це явно вплине на мою кар'єру, і я не зможу розпізнати й знайти свої власні роботи в Інтернеті. Результати будуть пов'язані з моїм ім'ям, але це не буде моїм іміджем. Вони не будуть створені мною. Тож це додасть плутанини людям, які відкривають для себе мої роботи", - розповів художник і додав, що його ім’я використовується без згоди.
Роботи Грега використовувалися в іграх Dungeons and Dragons та Magic: The Gathering. Митець занепокоєний своєю майбутньою роботою через те, що його ім’я використовувалося як підказка в інструментах ШІ більше разів, ніж Пабло Пікассо та Леонардо да Вінчі.
"Все, над чим ми працювали стільки років, було так легко вкрадено у нас за допомогою штучного інтелекту. Дуже важко сказати, чи змінить це всю індустрію до такої міри, що художники-люди застаріють. Я думаю, що моя робота і майбутнє знаходяться під величезним знаком питання", - додав Грег Рутковскі.
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- 9 травня стало відомо, що стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy.
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