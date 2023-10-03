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США попередили Китай про плани оновити обмеження на експорт чипів у жовтні, - Reuters

3 жовтня, 2023 вiвторок
08:29
Технології

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня

Про це пише Reuters.

Зазначається. що міністерство торгівлі США, яке здійснює нагляд за експортним контролем, працює над оновленням експортних обмежень, вперше запроваджених минулого року. За словами інших джерел, оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виробництва мікросхем відповідно до нових правил Японії та Нідерландів, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях на чіпи штучного інтелекту.

"КНР очікує оновлення приблизно до річниці, виходячи з розмов з представниками адміністрації", - сказав американський чиновник.

Так, вперше правила були опубліковані 7 жовтня 2022 року.

Американські чиновники надали цю інформацію китайським колегам протягом останніх тижнів, що є частиною ширшої спроби адміністрації Байдена стабілізувати відносини з Пекіном. 

Обмеження, оприлюднені в жовтні минулого року, мали на меті запобігти використанню американських технологій для посилення китайської армії, перекривши їй доступ до передових мікросхем штучного інтелекту та обмеживши її можливості імпортувати найсучасніші інструменти для виробництва чіпів зі Штатів.

"Китай рішуче виступає проти надмірного розширення концепції національної безпеки США і зловживання заходами експортного контролю з метою безглуздого обмеження китайських підприємств", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю.

Колишній чиновник Білого дому Пітер Харрелл підкреслив, що він не знає, чи попереджала адміністрація США Китай про нові правила, але якщо так, то, на його думку, це стане "певним переломним моментом" для адміністрації, оскільки вона намагається уникнути неправильного розуміння сигналів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також попередила китайських чиновників у липні про обмеження на американські інвестиції в Китай, які були оприлюднені в серпні. Адміністрація Байдена сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді, і це також вплинуло на терміни оприлюднення майбутніх експортних правил.

За словами джерел Reuters чиновники намагалися уникнути їх публікації безпосередньо напередодні саміту, що, на їхню думку, могло б поставити під загрозу участь Сі. Будь-які правила, які не будуть готові до публікації на початку жовтня, швидше за все, будуть відкладені до завершення саміту, щоб уникнути протистояння з Китаєм.

  • Ще у березні повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір посилити обмеження на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю, щоб перешкодити розвитку передової індустрії мікросхем у країні.
  • Згодом провідна асоціація глобальних компаній-виробників мікросхем Trade Group попередила, що китайська компанія Huawei будує тіньову виробничу мережу секретних заводів з виробництва напівпровідників, яка дозволить компанії з чорного списку обійти санкції США.
  • Вже у вересні влада Китаю оголосила про плани запустити новий державний інвестиційний фонд, щоб залучити близько $40 мільярдів для свого напівпровідникового сектора.
Світ
Китай
штучний інтелект
США
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