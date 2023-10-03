США попередили Китай про плани оновити обмеження на експорт чипів у жовтні, - Reuters

Про це пише Reuters.

Зазначається. що міністерство торгівлі США, яке здійснює нагляд за експортним контролем, працює над оновленням експортних обмежень, вперше запроваджених минулого року. За словами інших джерел, оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виробництва мікросхем відповідно до нових правил Японії та Нідерландів, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях на чіпи штучного інтелекту.



"КНР очікує оновлення приблизно до річниці, виходячи з розмов з представниками адміністрації", - сказав американський чиновник.

Так, вперше правила були опубліковані 7 жовтня 2022 року.

Американські чиновники надали цю інформацію китайським колегам протягом останніх тижнів, що є частиною ширшої спроби адміністрації Байдена стабілізувати відносини з Пекіном.

Обмеження, оприлюднені в жовтні минулого року, мали на меті запобігти використанню американських технологій для посилення китайської армії, перекривши їй доступ до передових мікросхем штучного інтелекту та обмеживши її можливості імпортувати найсучасніші інструменти для виробництва чіпів зі Штатів.

"Китай рішуче виступає проти надмірного розширення концепції національної безпеки США і зловживання заходами експортного контролю з метою безглуздого обмеження китайських підприємств", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю.



Колишній чиновник Білого дому Пітер Харрелл підкреслив, що він не знає, чи попереджала адміністрація США Китай про нові правила, але якщо так, то, на його думку, це стане "певним переломним моментом" для адміністрації, оскільки вона намагається уникнути неправильного розуміння сигналів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також попередила китайських чиновників у липні про обмеження на американські інвестиції в Китай, які були оприлюднені в серпні. Адміністрація Байдена сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді, і це також вплинуло на терміни оприлюднення майбутніх експортних правил.

За словами джерел Reuters чиновники намагалися уникнути їх публікації безпосередньо напередодні саміту, що, на їхню думку, могло б поставити під загрозу участь Сі. Будь-які правила, які не будуть готові до публікації на початку жовтня, швидше за все, будуть відкладені до завершення саміту, щоб уникнути протистояння з Китаєм.