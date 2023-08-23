Huawei, ймовірно, будує секретну мережу для виробництва чипів по всьому Китаю

Про це пише Bloomberg.

За даними вашингтонської компанії Semiconductor Industry, виробник телекомунікаційного обладнання Huawei розпочав виробництво мікросхем минулого року. За це він отримує близько $30 млрд держфінансування від уряду КНР і свого рідного міста Шеньчжень.

Зазначається, що Huawei купила щонайменше два наявні заводи і будує ще щонайменше три, йдеться в презентації компанії для інвесторів.

У 2019 році міністерство торгівлі США включило Huawei до свого чорного списку, зрештою заборонивши їй працювати з американськими компаніями. Однак, як пише Bloomberg, якщо Huawei будує та купує об’єкти під іменами інших компаній, не розкриваючи свою причетність, телекомунікаційний гігант може обійти ці обмеження для купівлі американського обладнання для виробництва мікросхем.

Бюро промисловості та безпеки мінторгу США заявило, що стежить за ситуацією і готове вжити заходів. Відомство вже внесло до чорного списку десятки китайських компаній, крім Huawei. У тому числі під обмеження потрапили дві компанії, які за словами SIA є частиною мережі Huawei. Це Fujian Jinhua Integrated Circuit і Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

"Враховуючи суворі обмеження, накладені на Huawei, Fujian Jinhua, PXW та інші, не дивно, що вони шукали суттєвої державної підтримки, щоб спробувати розробити власні технології. Банк міжнародних розрахунків (BIS) постійно переглядає та оновлює свій експортний контроль на основі мінливого середовища загроз і, як свідчать правила від 7 жовтня 2022 року, без вагань вживатиме відповідних заходів для захисту національної безпеки США", - йдеться в заяві банку міжнародних розрахунків.