Nokia, Huawei, та SAS Institute пішли з Росії, - Мінцифри

Про це він написав у своєму Телеграм каналі.

Ділюсь з вами новинами від технологічних компаній та їхніх санкцій проти Росії:

Компанія Nokia повністю покидає російський ринок. Фінська Nokia оголосила про припинення діяльності в Росії. Компанія впевнена, що вихід з ринку не вплине на фінансові результати за 2022 рік. В Nokia зазначили, що у 2021 році на російський ринок припадали лише 2% продажів. Компанія останні кілька тижнів вела активну роботу з припинення діяльності у РФ.

Мобільний застосунок СберБанк Онлайн на iOS більше недоступний для скачування та оновлення в App Store. У зв'язку з введеними санкціями з 12 квітня. Для клієнтів, у яких вже встановлений застосунок, все працює, жодних обмежень щодо його використання немає.

Американський вендор програмного забезпечення SAS Institute закривається в Росії. Вчора, 11 квітня компанія звільнила 300 співробітників російського офісу, а до кінця тижня закриє офіс. Нагадаю, що з середини березня штат компанії був переведений в режим оплачуваної відпустки.

У Huawei AppGallery перестали працювати картки "МИР" і його зачистили від низки російських банківських додатків. Наразі компанія скоротила, але досі постачає споживчу електроніку до Росії. Але деякі обмеження торкнулися і смартфонів. Так, компанія виключила картки системи "МИР" із переліку варіантів оплати у своєму магазині застосунків AppGallery. Крім того, користувачі повідомляють про те, що з каталогу магазину зникла низка мобільних додатків російських банків. Так, "пішли" застосунки банків ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк і Открытие.

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