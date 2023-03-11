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США планують посилити обмеження на експорт мікрочипів до Китаю, - Bloomberg

11 березня, 2023 субота
10:32
Технології Мікрочіп

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір посилити обмеження на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю, щоб перешкодити розвитку передової індустрії мікросхем у країні

Про це інформує Bloomberg.

Нові правила можуть подвоїти кількість механізмів, які вимагають спеціальних ліцензій на експорт. У такий спосіб США планують створити перешкоди для таких китайських виробників обладнання, як-от  Applied Materials Inc.

Джерела видання зазначають, що уряд проінформував компанії США про свій подальший план. Він також повідомив їм, що хоче оголосити про обмеження вже наступного місяця.

За даними видання, США планує координувати свої дії щодо подальших обмежень на експорт мікрочипів з Нідерландами та Японією, які є ключовими країнами з виробництва мікросхем. Одне з джерел стверджує, що Сполучені Штати не пом'якшать обмеження, якщо ці дві країни ухвалять слабші рішення.

Наразі ліцензій на експорт до Китаю потребують близько 17 видів обладнання з США. Це число, за словами китайських клієнтів, це число має подвоїтися.

Також цього тижня Нідерланди заявили, що мають намір ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю. Вони обґрунтували це захистом національної безпеки.

  • 28 січня ЗМІ опублікували дослідження, в яких йшлося про те, що мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії через посередників. Існує схема, за якою група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до РФ. Постачання здійснюють до трьох російських оборонних підприємств.
  • Згодом стало відомо, що головний науково-дослідний інститут Китаю з ядерної зброї купував складні американські комп’ютерні мікросхеми щонайменше 12 разів за останні два з половиною роки.
Світ
Китай
Нідерланди
США
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