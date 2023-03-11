США планують посилити обмеження на експорт мікрочипів до Китаю, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Нові правила можуть подвоїти кількість механізмів, які вимагають спеціальних ліцензій на експорт. У такий спосіб США планують створити перешкоди для таких китайських виробників обладнання, як-от Applied Materials Inc.

Джерела видання зазначають, що уряд проінформував компанії США про свій подальший план. Він також повідомив їм, що хоче оголосити про обмеження вже наступного місяця.

За даними видання, США планує координувати свої дії щодо подальших обмежень на експорт мікрочипів з Нідерландами та Японією, які є ключовими країнами з виробництва мікросхем. Одне з джерел стверджує, що Сполучені Штати не пом'якшать обмеження, якщо ці дві країни ухвалять слабші рішення.

Наразі ліцензій на експорт до Китаю потребують близько 17 видів обладнання з США. Це число, за словами китайських клієнтів, це число має подвоїтися.

Також цього тижня Нідерланди заявили, що мають намір ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю. Вони обґрунтували це захистом національної безпеки.