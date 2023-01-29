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Головна Світ Китайський ядерний інститут купував чіпи зі США в обхід багаторічних санкцій, - WSJ

Китайський ядерний інститут купував чіпи зі США в обхід багаторічних санкцій, - WSJ

29 січня, 2023 неділя
21:07
Світ Китай

Головний науково-дослідний інститут Китаю з ядерної зброї купував складні американські комп’ютерні мікросхеми щонайменше 12 разів за останні два з половиною роки

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Зазначається, що державна Китайська академія інженерної фізики зуміла отримати напівпровідники, які виготовляють американські компанії, такі як Intel та Nvidia з 2020 року. Разом з тим у 1997 році вона була внесена до чорного списку американських експортерів.

Відомо, що китайська ядерна академія купувала американські комп’ютерні мікросхеми щонайменше 12 разів за останні два з половиною роки, обходячи американські експортні обмеження.

Раніше Штати ввели санкції на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем, щоб завадити американським технологіям просувати військову міць Китаю.

  • 28 січня ЗМІ опублікували дослідження, в яких йшлося про те, що мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії через посередників. Існує схема, за якою група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до РФ. Постачання здійснюють до трьох російських оборонних підприємств.

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