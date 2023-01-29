Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Зазначається, що державна Китайська академія інженерної фізики зуміла отримати напівпровідники, які виготовляють американські компанії, такі як Intel та Nvidia з 2020 року. Разом з тим у 1997 році вона була внесена до чорного списку американських експортерів.

Відомо, що китайська ядерна академія купувала американські комп’ютерні мікросхеми щонайменше 12 разів за останні два з половиною роки, обходячи американські експортні обмеження.

Раніше Штати ввели санкції на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем, щоб завадити американським технологіям просувати військову міць Китаю.

28 січня ЗМІ опублікували дослідження, в яких йшлося про те, що мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії через посередників. Існує схема, за якою група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до РФ. Постачання здійснюють до трьох російських оборонних підприємств.

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