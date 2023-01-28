Про це йдеться в розслідуванні NOS і Nieuwsuur.

"Попри жорсткі санкції, мікрочипи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно", - йдеться у публікації.

Зазначається, що існує схема, за якою група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до РФ. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через постачання для російського оборонного комплексу. Попри жорсткі санкції, протягом останніх місяців не спостерігається зниження експорту.

За даними журналістів, кількасот постачань здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені "голландські" мікрочипи. Експорт відбувається через посередників.

Відомо, що у Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML. У розслідуванні стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

7 жовтня у Нідерландах затримали підозрюваного у продажу мікрочипів до РФ в обхід санкцій. На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного накладено арешт.

Пізніше, 17 грудня, 55-річний росіянин намагався контрабандою збути в Росію мікрочіпи та дрони на суму €2 млн за допомогою підроблених документів і фірми-прикриття.

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