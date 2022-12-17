У Нідерландах чоловік намагався продати в Росію мікрочіпи та дрони на суму €2 млн

Про це повідомляє AD.

Про цю схему стало відомо після того, як банк надіслав повідомлення про підозрілі платежі з Росії.

Зазначають, що компанія, яку використовував чоловік для прикриття, продає радіоелектричні частини та розташована в Ґелдерланді. За кілька місяців після того, як Нідерланди ввели санкції проти РФ, затриманий змінив назву компані та раптово став торгувати канцелярією.

Натомість за інформацією прокуратури, росіянин продовжував збувати мікрочіпи та інші технології. Згодом їх, імовірно, планували використовувати у військових цілях. Крім того, затриманий намагався продавати в Росію і дрони.

Для того, щоби уникнути санкцій, чоловік підробив документи, у яких клієнтом вказали компанію на Мальдівах. Насправді ж товар був призначений для компаній у Росії. У період з червня по вересень чоловік підробив вісім таких документів.

Зловмисника затримали 27 вересня. Як з'ясувалося, він має російське громадянство та близько 30 років проживає в Нідерландах. Досі він залишався під вартою, проте суд дозволив випустити його на волю, доки не розпочнеться судовий процес.

25 жовтня стало відомо, що уряд Нідерландів з початку повномасштабної війни в Україні видав 91 спецдозвіл, що звільняє від санкцій, запроваджених ЄС проти Росії.