Уряд Нідерландів надав організаціям близько сотні дозволів на звільнення від санкцій проти РФ

Про це повідомляє RTL Nieuws.

Зазначають, що такі дозволи мають право надавати міністерства закордонних справ, економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. За словами МЗС Нідерландів, такі дозволи мають "забезпечити певну гнучкість у конкретних випадках".

Так, з квітня в ЄС діє заборона для входу в порти російських суден. Утім мінінфраструктури Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем, зокрема алюмінієм і продовольством. У результаті дозволи отримали 34 судна.

Також міністр клімату та енергетики Нідерландів дозволив окремим компаніям експортувати енергетичні ресурси з Росії. Ці 25 компаній забезпечують електрикою 150 компаній.

Зазначають, що Росія з використання цих енергоресурсів не отримує ані центу, оскільки європейські філії Газпрому були передані під керівництво уряду Німеччини. Відтоді вони називаються SEFE Energy (Securing Energy for Europe).

Від міністра зовнішньої торгівлі 18 дозволів отримали 13 організацій. За словами міністерства, причинами є "гуманітарні міркування".

Міністр фінансів Німеччини надав 13 дозволів щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкції ЄС. А МЗС Німеччини зробило виняток щодо однієї компанії, щоб та змогла отримати виплати з Росії.

За словами видання, міністерства не хочуть оприлюднювати назви компаній, оскільки ця інформація є конфіденційною.

23 жовтня стало відомо, що Нідерланди нададуть Україні додаткові 500 млн євро на військове обладнання в рамках шостого пакета допомоги.